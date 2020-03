Tramschutter Gökmen Tanis stapt glimlachend rechtbank in

Live twitterGlimlachend stapte tramschutter Gökmen Tanis vanochtend de rechtszaal in met een trainingsbroek voor de eerste inhoudelijke zittingsdag. Een verzoek van een slachtoffer om de zaak uit te stellen is door de rechter afgewezen. Vandaag worden de feiten van de fatale schietpartij in maart vorig jaar behandeld. Er is een zeer heftige reconstructievideo getoond. Verslaggevers Yelle Tieleman en Peter Koop doen live verslag vanuit de rechtbank in Utrecht.

De verdachte kwam met zes politiemensen om hem heen de zaal in. Zijn armen zitten weer in een soort knevel, waardoor hij die niet kan bewegen. Na binnenkomst begon de verdachte te gapen. Op de vraag van de rechtbankvoorzitter of dat van de spanning kwam, gaf Tanis geen antwoord. Daarna temperde de voorzitter ook meteen de verwachtingen voor wat betreft antwoorden op vragen die de nabestaanden hebben. ,,Iets zegt me dat meneer T. daar niet aan zal mee werken”, zegt hij.

De officier van justitie soms op waarvoor Tanis terecht staat: Vier moorden met terroristisch oogmerk, twee pogingen tot moord met terroristisch oogmerk, en een groot aantal bedreigingen met een terroristisch misdrijf binnen en buiten de tram. Daarnaast ook nog de mishandeling van een PI-medewerker.

Er is een zeer heftige geanimeerde reconstructievideo getoond. Daarop is te zien hoe een soort ‘oranje-robot’, die de verdachte voor moet stellen, de mensen in de tram beschiet. Te zien is hoe een ruit wordt ingetrapt en mensen uit de tram vluchten. Ook te zien is hoe Gökmen enkele keren heen en weer loopt in de tram, een aantal keren zijn vuurwapen herlaadt en dan opnieuw het vuur opent. Tijdens het afspelen van de animatie was het in de zittingszalen muisstil. Daarna leest de rechter een verklaring van een van de inzittenden voor. Hij beschrijft de paniek en de wanhoop van de trampassagiers als Tanis het vuur opent.

Uitstel

Slachtoffer Mustafa Ercan en zijn juridisch adviseur Karim Aachboun willen dat de zaak uitgesteld zou worden. Mustafa wil dat Tanis in zijn geval wordt vervolgd voor poging moord, en niet voor bedreiging. Het OM acht deze zaak kansloos. De rechter vraagt aan Tanis of hij zelf vindt dat de zaak moet worden uitgesteld. De verdachte reageert niet op de vraag en kijkt de rechtbankvoorzitter slechts lachend aan. Het verzoek is door de rechtbank afwezen.

‘Iedere stap van Tanis in de gaten houden’

Gökmen Tanis (38) schoot op 18 maart vorig jaar vier mensen dood in een tram in Utrecht. Twee jonge vrouwen raakten zwaargewond. De maximumstraf die Tanis kan krijgen, is levenslang. Maar ook een langdurige celstraf (30 jaar) mét tbs is niet uit te sluiten.

Nabestaanden hopen dat Tanis ‘nooit meer vrij komt’. Zo laat René Verschuur, de vader van de omgekomen Roos, weten dat hij hoopt dat de man die hem ‘alles heeft afgenomen’ levenslang zal worden opgesloten. Via zijn advocaat Sébas Diekstra meldt hij nog ‘dat hij de rest van zijn leven iedere stap van Tanis in de gaten zal blijven houden’.

Geen enkel respect

Naast het worstelen met hun eigen verdriet, maken de nabestaanden zich ook zorgen om de houding van Tanis tijdens het proces. Tijdens een eerdere zitting schoffeerde hij alles en iedereen en toonde geen enkel respect of berouw. Voorafgaand aan die zitting had hij zich met zoveel geweld verzet, dat hij volledig ingesnoerd werd binnengebracht.



,,Zijn houding heeft mijn cliënten veel verdriet gedaan”, zegt advocaat Rutger Sturkenboom die enkele nabestaanden en slachtoffers bijstaat. ,,De opstelling van de verdachte maakt het leed alleen maar erger. Hopelijk houdt hij zich tijdens het proces rustig en werkt hij goed mee met de rechtbank.” Het proces tegen Tanis duurt vier dagen. Op vrijdag 20 maart doet de rechtbank uitspraak.