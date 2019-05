Tramschutter Utrecht liet brief met eigen naam en adres achter in vluchtauto

Het briefje dat de Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis achterliet in zijn vluchtauto was een mededeling van het Openbaar Ministerie (OM) over de vervolging van de verkrachtingszaak waarin hij verdachte is. Deze brief zorgde ervoor dat Tanis razendsnel in beeld kwam bij de politie als verdachte van de aanslag. Dat melden goed ingevoerde bronnen bij het OM.

Tanis schoot op 18 maart bij de aanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht vier mensen dood, twee anderen raakten zwaargewond. Na de schietpartij in de tram ging Tanis op vlucht. Hij stapte in een achtergelaten Renault Clio van een gevluchte ooggetuige en ging er vandoor. De auto werd even later door omstanders gesignaleerd in de wijk Ondiep. De auto stond daar met draaiende motor geparkeerd aan de Tichelaarslaan.



Op het dashboard, rechts naast de bestuurdersstoel, zat pontificaal een briefje geplakt. Daarop stond een handgeschreven tekst, bevestigen ooggetuigen en onderzoeksbronnen: ‘Voor mijn moslimvrienden. Allahu Akbar’. Voor het OM is deze tekst een van de redenen te denken dat Tanis een terroristisch motief had.

Brief van het OM

Volgens bronnen rond het onderzoek betreft het aangetroffen papiertje een afgescheurde brief van het Openbaar Ministerie, gericht aan Tanis. In de brief schrijft het OM dat de verkrachtingszaak waarin hij verdachte is in de zomer van 2019 zal plaatsvinden bij de rechtbank in Utrecht. Justitie verdenkt hem ervan dat hij in de nacht van 10 op 11 juli 2017 zijn vriendin Angelique heeft verkracht.

Nadat rechercheurs het papiertje uit de auto haalden, zagen zij de naam van Tanis en zijn adres op het papier staan. Zijn naam werd door het rechercheteam razendsnel door de systemen gehaald. De foto die in het politiesysteem zat, leek op de beelden die de beveiligingscamera’s in de tram die op dat moment binnen kwamen.



Politieagenten die Tanis persoonlijk kenden, bevestigden dat het ging om Tanis. Daarop besloten politie en OM de naam en foto van Tanis vrij te geven, waarna een gigantische klopjacht op gang kwam. Enkele uren later werd hij in een woning aan de Oudenoord opgepakt door een zwaarbewapend team van de politie.

Radicalisering

Onderdeel van het onderzoek betreft ook de vraag of Tanis voorafgaand aan de aanslag is geradicaliseerd. Het rechercheteam heeft tips ontvangen dat Tanis huiskamerbijeenkomsten heeft bezocht van de Turkse radicaalislamitische Kaplanbeweging. Onduidelijk is nog of Tanis hier daadwerkelijk is geweest en in hoeverre deze bijeenkomsten hebben bijgedragen aan zijn mogelijke radicalisering. Justitieminister Grapperhaus (CDA) doet onderzoek naar mogelijke eerdere signalen van radicalisering van Tanis. De minister kijkt daarbij ook of hij is geradicaliseerd in de gevangenis in Lelystad.

Voorarrest geschorst

Tanis was ten tijde van de aanslag pas net op vrije voeten. Eind augustus 2017 werd hij aangehouden, ruim een maand nadat de verkrachting zou hebben plaatsgevonden. Op 21 september 2017 werd zijn voorlopige hechtenis geschorst, waardoor hij onder voorwaarden weer vrijkwam.



Na een jaar bleek dat hij zich niet aan deze voorwaarden hield, omdat hij niet meewerkte aan een persoonlijkheidsonderzoek. Op 4 januari 2019 kwam hij weer vast te zitten. In hoger beroep werd besloten dat hij alsnog zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten, waardoor hij 1 maart weer vrijkwam. Onlangs werd duidelijk dat Tanis op 24 februari in de gevangenis in Lelystad een gevangenisbewaarder heeft mishandeld.