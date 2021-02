Tranen om carnaval: ‘Ik heb nog geen biertje op, maar zó’n kater heb ik zelden gehad’

Ping! Een appje van een vriendin. Ik zie de rood-wit-gele vlag van Oeteldonk met een zwarte wimpel eraan. ‘Ken wel janke’, staat erop. Ping!, klinkt het nog een keer. Een filmpje van vorig jaar. Carnavalszondag: een bomvol straatje in Den Bosch. Honderden sjaals die de lucht in gaan als De Toreador zingt over zijn oh oh oh oh signorita.