Transgenders ten einde raad: transitie stopt na faillissement instelling

Begin april werd PII op aanvraag van het personeel failliet verklaard omdat er langere tijd geen loon werd uitbetaald. 500 cliënten werden elders ondergebracht, maar voor de 130 transgenders die onder behandeling staan, is tot op heden geen oplossing gevonden.



Volgens Tanja van Hengel, eigenaresse van PII, zit het grootste gedeelte van de groep transgenders op de helft van de transitie. Ongeveer twintig man is net in transitie gegaan. ,,Nu de behandelingen niet meer gegarandeerd kunnen worden, doorbreek je het proces waarin de transen verkeren. Ik overzie de gevolgen niet. Dit kan heel verkeerd aflopen.”



Na aanleiding van de blog opentopvrouw.com van cliënte Rianne Volkering (55), die alleen nog psychische begeleiding van Van Hengel krijgt, is op fora voor transgenders behoorlijke commotie ontstaan. Transgenders verkeren in grote onzekerheid en weten niet waar ze aan toe zijn. Volkering: ,,Veel transgenders vissen achter het net en worden van alle informatie verstoken. Alles is onduidelijk. Waar moeten de cliënten naartoe en wat gebeurt er met hun privégegevens?”



Een van de cliënten: ,,Ik heb een behoorlijke opdonder gekregen. Het is al een lang en ingrijpend proces en er zit een maximum aan wat je geestelijk aan kan.''