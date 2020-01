Transgenderstel heeft boodschap aan alle pesters: ‘Fuck you, echt’

De afspraak was al gemaakt voor make-up vlogster Nikkie Tutorials maandag de wereld verraste met haar miljoenen keren bekeken en positief ontvangen coming-out. Het geeft het gesprek met Kristiana Moretti en Arianne Brink nog een beetje meer urgentie. De video van Nikkie is een steun in de rug voor alle transgenders, zo voelen Kristiana (28) en Arianne (26) dat ook. Arianne: ,,Een populaire, succesvolle vrouw die ervoor uitkomt dat ze transgender is, dat is goed voor de acceptatie.” Kristiana: ,, Nikkie is een echte vrouw. Misschien verlost het ons van het stigma dat mensen hebben van een transgender als een vent in een jurk.”