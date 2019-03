Trein botst op auto in Prinsenbeek: vrouw en kind op tijd uit wagen

Vergeet barometer, klok en weerbe­richt: de madelief­jes, tuinplan­ten en vogels weten het beter

13:03 Struiken geven aan hoe laat het is en vinken vertellen wanneer het weer omslaat. In zijn boek ‘De tuin’ pleit bosbouwkundige Peter Wohlleben ervoor om meer in de tuin te kijken als we informatie zoeken over het weer en andere natuurverschijnselen. Zes weetjes.