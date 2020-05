Trein botst op landbouwkar bij Hooghalen: machinist (58) overleden, twee reizigers lichtgewond

Video en updateEen botsing tussen een personentrein en de kiepkar van een tractor, vanmiddag in de buurt van het Drentse Hooghalen, heeft het leven gekost aan de machinist. Twee treinreizigers raakten lichtgewond, meldt de politie. Ze startte een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het treinverkeer tussen Assen en Groningen ligt stil.

De machinist van de trein, een 58-jarige man uit het Overijsselse Hardenberg, raakte door het ongeval beklemd en kwam direct te overlijden. De brandweer en Prorail zijn bezig het slachtoffer uit de trein te halen. De twee lichtgewonde treinreizigers werden naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. De loonwerker die de tractor bestuurde, kwam met de schrik vrij maar verkeert in shock.

In de trein zaten volgens de politie 52 passagiers. Ze werden opgevangen door de massaal aanwezige hulpdiensten. De gestrande reizigers werden met bussen opgehaald. De NS zet vervangend vervoer in tussen de stations Hoogeveen, Beilen en Assen. Het drone-team van de politie maakte overzichtsbeelden voor het onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Kipper

De botsing vond plaats omstreeks 16.12 uur. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang op de Oude Provincialeweg tussen Hooghalen en Beilen. Op foto's is duidelijk het onderstel te zien van een zogenoemde landbouwkipper. De voorkant van de trein is volledig weggevaagd. ,,Ik heb nog nooit zoiets gezien’’, verklaarde een politieagent. ,,De hele cabine is weg.’’

De weg is inmiddels afgesloten in verband met de hulpverlening. De betreffende spoorwegovergang wordt gebruikt door boeren om bij hun landerijen te komen, meldt Dagblad van het Noorden. Het treinverkeer is tussen Beilen en Assen de rest van de dag gestremd.

NS

President-directeur Roger van Boxtel van de Nederlandse Spoorwegen betuigde op Twitter zijn medeleven aan de nabestaanden van de machinist en wenste de gewonden een spoedig herstel toe. ‘Dit is een gitzwarte dag. Onze gedachten zijn in de eerste plaats bij zijn gezin, familie, vrienden en directe collega’s van onze machinist. Dit verlies voelen wij bij NS allemaal! We spreken de hoop uit dat de andere betrokkenen die gewond zijn geraakt snel herstellen.’

Volledig scherm © ANP