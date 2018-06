Trein maakt noodstop voor ontsnapte pelikaan

De dubbeldekstrein werd om veiligheidsredenen stilgezet, zegt NS-woordvoerder Ton Boon. Hij spreekt van een unieke situatie. ,,Een collega die al twintig jaar bij de Nederlandse Spoorwegen werkt, zei me dat dit de eerste keer is dat er gestopt moest worden voor een pelikaan op het spoor."

Kortwieken

De vogel ontsnapte vlak voor het kortwieken. Artis knipt jaarlijks de slagpennen af (grootste en belangrijkste veren) van een van de vleugels van de pelikanen. Daardoor kunnen ze niet meer vliegen. Vanwege het broedseizoen was de dierentuin er laat mee. ,,De andere pelikanen - we hebben er ruim 40 - vonden het best maar deze - een vrouwtje - begon met de vleugels te slaan en vloog weg", zegt verzorgster Maartje de Vries.

De pelikaan nam na haar ontsnapping eerst een duik in het naast de dierentuin gelegen Entrepotdok, werd daarna gespot in de Sarphatistraat om de hoek en was vervolgens uitrustend te bewonderen op een afgemeerd bootje in de ernaast gelegen Oostenburgergracht. Van daaruit vloog de vogel naar het Zeeburgerpad om vlakbij station Muiderpoort te landen op het spoor.

De Vries: ,,Het was lastig de pelikaan te lokaliseren omdat ze niet op één plek bleef zitten. Eenmaal op het spoor was de vogel vrij makkelijk te pakken. Het vrouwtje lijkt uiterlijk oké maar we houden haar veiligheidshalve nog even apart totdat ze is nagekeken door een dierenarts. Daarna wordt ze herenigd met haar soortgenoten."

Eerdere ontsnappingen

De pelikanenkolonie in Artis telt ruim 40 vogels. In 2011 ontsnapte er ook eentje. ,,Die wist zelfs de Sloterplas (aan de westkant van de stad) te bereiken. Langer geleden vlogen enkele exemplaren tegelijk weg. Ze kwamen uit zichzelf terug. Pelikanen zijn echte groepsdieren."