Treinconducteur overleden op station, politie onderzoekt verband woordenwisseling tieners zonder kaartje

Gisteravond laat werden de jongens van 15 en 16 jaar - beiden uit Hilversum - gecontroleerd in de trein, maar het tweetal had geen geldige kaartjes. Er ontstond wat gedoe, een conducteur haalde er twee collega’s bij en er werd, voor zover de politie nu weet, ‘wat geduwd en getrokken’. De trein stopte vervolgens op station Hilversum, waar een van de jongens kon worden aangehouden. De andere werd later thuis aangehouden.

Kort na de woordenwisseling werd een van de conducteurs onwel. Pogingen om hem te reanimeren mochten niet baten. ,,We willen niet dat er een verkeerd beeld ontstaat, want het is nu nog absoluut onduidelijk of het incident en het overlijden met elkaar te maken hebben, maar we gaan het wel zorgvuldig onderzoeken”, laat een woordvoerder van de politie weten. ,,We roepen iedereen op die getuige is geweest van het incident zich te melden, eventueel met foto's of video’s.”