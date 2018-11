Treinen in 2019: vooral de Randstad profiteert van meer treinen en betere routes

Hoewel de dienstregeling talloze wijzigingen bevat, beklemtonen de spoorwegen dat er voor 98 procent van de reizigers niks tot vrijwel niks verandert. Wel zijn vertrektijden soms met 1 of 2 minuten aangepast, bijvoorbeeld bij sommige treinen rond Schiphol. Dat pakt in praktijk echter niet nadelig uit voor reizigers.



Nieuw zijn ook de 118 nieuwe sprinters, die afgelopen twee jaar door het Spaanse CAF zijn gebouwd. De treinen zorgen voor 20.000 nieuwe zitplaatsen en worden vanaf 9 december geleidelijk het spoor opgebracht.



,,De uitbreiding van onze sprintervloot is enorm belangrijk voor grote groepen reizigers die korte afstanden reizen,” zegt NS-baas Roger van Boxtel. Haarlem kent op 9 december de primeur: om vijf voor half acht in de morgen rijdt de eerste nieuwe sprinter naar Leiden rijdt.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NS-dienstregeling op een rij:

Meer capaciteit tussen Amsterdam en Rotterdam

NS gaan vanaf 9 december vijf IC directs laten rijden in plaats van vier. De treinen tussen Nederlands grootste steden krijgen bovendien meer wagons. De capaciteit van de 41 minuten vergende verbinding stijgt daarmee met twintig procent.

Extra late intercity Den Haag-Utrecht

Den Haag CS staat bekend om zijn weinige treinen in de late avond, maar daar komt dankzij het nieuwe rooster een beetje verandering in. In het weekend (vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag) gaat een extra intercity naar Utrecht rijden. De trein vertrekt kort na half één ‘s nachts uit Den Haag CS.

Thalys reist voortaan naar Disneyland

Vanaf april 2019 zal de Thalys uit Amsterdam niet langer stilhouden in Rijssel (Lille), maar reizen naar Disneyland Parijs. De snelle trein gaat twee keer per dag rijden en doet naast Disneyland ook vliegveld Charles de Gaulle in Parijs aan.

Nieuw treinstation: Lansingerland-Zoetermeer

De lijn Den Haag- Gouda krijgt met station Lansingerland-Zoetermeer een nieuwe stop. Sprinters zullen hier vier keer per uur halt houden in beide richtingen. NS verwacht dat tot 2.500 reizigers het station dagelijks gaan gebruiken.

Volledig scherm Artistimpression van NS station Lansingerland/Zoetermeer © RV

Dordrecht verliest intercity's

Dordtenaren en reizigers die in die stad werken hebben pech: de intercity Dordrecht Breda vervalt grotendeels en zal enkel in de spits rijden (éénmaal per uur in beide richtingen). Het grootste deel van de dag moeten reizigers terugvallen op de sprinter Dordrecht-Den Bosch-Arnhem. Deze rijdt tweemaal in het uur.



Volgens NS zitten er in de intercity gemiddeld maar 50 mensen en is het aantal reizigers buiten de spits ‘op één hand te tellen’. De spoorwegen beklemtonen dat de sprinter er slechts een minuut langer over doet. Desalniettemin gaat het aantal treinen tussen Dordrecht en Breda buiten de spits dus terug van drie naar twee.



Dordt blijft overigens wel gewoon ic-station op de route Rotterdam-Vlissingen.

Intercity Utrecht-Gouda

Gouda lijkt de grote winnaar van het nieuwe NS-rooster en profiteert op meerdere vlakken. De IC's tussen Gouden en Utrecht en vice-versa gaan beter verdeeld over het uur rijden. Zo duurt het maximaal tien minuten voordat de volgende intercity vertrekt. De reistijd van de sprinters tussen Gouda en Utrecht wordt verder liefst 8 minuten korter. Dit is mogelijk nu de IC Den Haag-Amersfoort de sprinter Den Haag-Utrecht op station Gouda bijhaalt in plaats van op Gouda Goverwelle.

Sneller van Den Haag en Rotterdam naar Woerden

Door wijzigingen van de vertreksporen en tijden op station Gouda neemt voor de helft van routes tussen Woerden met Den Haag en Rotterdam CS de reistijd tot 8 minuten af. Een kleine groep reizigers gaat er wél op achteruit.

ICE naar Duitsland

De ICE-verbinding van Amsterdam naar Keulen en Frankfurt krijgt in de spits en dal hetzelfde rooster. De reistijd verbetert daardoor in de spits met zes minuten, in de daluren duurt de trip twee minuten langer.

Volledig scherm De Thalys rijdt vanaf april volgend jaar twee keer per dag rechtstreeks naar Disneyland © EPA

Arriva neemt Limburgse lijn over

Regionale vervoerder Arriva neemt de route Heerlen-Herzogenrath over van NS en trekt de lijn door naar Aken. De treindienst moet uiteindelijk onderdeel worden van de drielandenroute Luik-Maastricht-Heerlen-Aken, waar nu overigens een ruzie met de Belgen over loopt. België weigert de Nederlandse treinstellen van Arriva op het spoor omdat die niet over het ECTS-systeem beschikken. Na de Fyra dreigt zo een nieuwe ‘spooroorlog'.

Betere hulp voor gehandicapten

Reizigers met een beperking kunnen straks op meer stations de hulp van NS inroepen bij het in- uit- en overstappen. NS Reisassistentie is wordt beschikbaar op acht extra stations: Akkrum, Olst, Amersfoort Vathorst, Dieren, Ravenstein, Rilland Bath, Hillegom en Wormerveer. In totaal kunnen reizigers dan op 127 stations worden geholpen door een gespecialiseerde medewerker of taxichauffeur.

Veel werkzaamheden in 2019