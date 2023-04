Treinen tussen Zwolle en Deventer rijden weer

Waar is het gezellig langs de route en hoe kom je er? Zo beleef je een gerse Koningsdag in Rotterdam

Wordt het Zuid of toch centrum? Ja, keuzestress donderdag in Rotterdam. Want koning Willem-Alexander viert tien jaar koningschap in ‘010’ op twee plekken. Waar ga je wuiven, waar is het gezellig en vooral, hoe kom je er? Een paar tips voor een gerse Koningsdag in Rotterdam.