Treinreis eindigt in leeg kantoorpand, meisje (15) zegt snikkend dat ze verkracht is

Flamingoro­ze, mosgroen: met deze verf breng je je woonkamer terug in jaren '70-stijl

Flamingoroze, mosgroen, okergeel. Interieurblogger Marij Hessel (36) uit Alphen raakte helemaal geïnspireerd door kleuren uit de fifties, seventies en eighties. Ze heeft nu haar eigen verflijn in retrokleuren. Deze is landelijk in productie genomen door verffabrikant Flexa.

29 april