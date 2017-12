Treinstation van Schiphol op de schop

Corruptieproces aanschaf dienstauto's begint

6:50 Voor de rechtbank in Rotterdam begint vanochtend het megaproces over mogelijke corruptie bij de aanschaf van duizenden dienstauto's door de overheid. In deze zaak worden zes ambtenaren, vier van Defensie en twee van de politie - ervan verdacht dat zij zich door autoleasebedrijven hebben laten omkopen met kortingen, reisjes en andere gunsten.