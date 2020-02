Treinverkeer in Randstad flink ontregeld

Nieuwe auto kopen of leasen? De kosten van vijf populaire wagens op een rij

15:00 Wie een nieuwe auto zoekt, zal onvermijdelijk de afweging maken: kopen of leasen? Welke optie het gunstigst is, hangt voor een groot deel af van het gebruik. Om je op weg te helpen, zetten we de maandelijkse lasten van vijf populaire personenauto’s op een rij.