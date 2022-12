Trend-alert 2022: een monogame relatie is niet meer vanzelfsprekend

Podcast Over de liefde: 'Een seksspeel­tje is als een elektri­sche tandenbor­stel: het maakt je leven makkelij­ker’

Debby Gerritsen praat in haar podcast Over de liefde met bekende gasten over liefdes-, lust- en levensvragen. Deze week is ondernemer Rianne Swierstra te gast in de studio. Met haar eigen toylijn is Rianne al jaren de koningin van de seksspeeltjes. Of ze concurrentie voelt van Hema? ‘Nee, het juist goed dat seksspeeltjes meer mainstream worden’.

18 december