Trimbos: 14 procent van volwassen Nederlanders is risicodrinker

Nabestaan­den tegen Willem Holleeder: Je bent een laffe hond

14:46 Nabestaanden van de in april 2006 doodgeschoten kroegbaas Thomas van der Bijl hebben vandaag in het proces tegen Willem Holleeder in de rechtszaal hevig geëmotioneerd verteld over de gevolgen van zijn gewelddadige dood. Ook wezen ze Willem Holleeder ondubbelzinnig aan als dader.