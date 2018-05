Tropische temperaturen verdwijnen, maar we hebben niks te klagen

Na tropische hitte en noodweer komen we vanaf vrijdag in wat rustiger, maar ook koeler weer terecht. Ben Lankamp van Weerplaza vertelt: ,,Vrijdag kan het in het binnenland nog regenen, maar daarna wordt het droger. De temperatuur doet dan een stapje terug richting de 23 graden.''



Voor deze tijd van het jaar is dat nog steeds vrij hoog. Lankamp: ,,In juni is de normale gemiddelde temperatuur 15,6 graden. Het is dus nog steeds aan de warme kant.'' Daarmee blijft het nog steeds prima terrasweer.