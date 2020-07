Tropische zomerdag op komst

Afgelopen nacht was de zomer ver te zoeken. Een zogenoemde ‘neerslagbank’ trok over ons land. Op sommige plekken viel zelfs 20 millimeter regen. Ook vanmiddag kan er nog een enkele bui vallen.

Morgen draait de wind naar het zuiden, wat betekent dat het een stuk warmer wordt. ,,In het noorden valt er ’s morgens nog een licht buitje hier en daar, maar het gaat steeds meer opklaren”, stelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,In de middag wordt het 21 tot 22 graden in het noorden, in het zuiden is er meer zon en kan het 25 tot 27 graden worden. Misschien nog wel een graadje warmer in Limburg.”