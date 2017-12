Truck die mogelijk betrokken was bij dood Mike (3) en Lily (5) komt uit Slovenië

ProRail boos over gevaarlijke incidenten op het spoor

11:44 ProRail is boos over verschillende gevaarlijke incidenten op het spoor. In de nacht van maandag op dinsdag kwam een trein in aanrijding met een surfplank. De afgelopen dagen is er vuurwerk gegooid naar treinen en hebben onbekenden met een laserpen op machinisten geschenen. Ook lagen er fietsen op de rails en speelden kinderen bij het spoor.