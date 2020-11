Trucker Twan geeft fout toe na botsing met sprinter: ‘Ik hoorde een toeter en daarna een knal’

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint! Maar waar komt hij aan?

7:00 Sinterklaas komt zaterdag weer in het land. Maar waar de goedheiligman en zijn gevolg voet aan wal zetten, is nog de vraag. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar vanwege het coronavirus zonder publiek en daarom is de locatie niet vooraf bekendgemaakt.