Trui met extreem-rechtse symbolen per direct uit handel gehaald door HEMA

Aangifte Wilders tegen Pakistaan­se geestelij­ke na doodsbe­drei­ging

14:13 PVV-leider Geert Wilders heeft opnieuw aangifte gedaan tegen de Pakistaanse geestelijke Khadim Hussain Rizvi wegens bedreiging. In een filmpje dat aan hem werd gestuurd via Twitter dreigt Rizvi Wilders te onthoofden, zo valt in de aangifte te lezen.