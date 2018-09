Tuif ist tot, maar Donny heeft er niets mee te maken

Een dode duif op ons terras. De maat is vol. We hebben twee katten. Mimosa, de roodharige, is zo’n huispoes die ’s avonds alle kamers langsgaat om te controleren of we op bed liggen. Vervolgens gaat ze eerst bij de kinderen liggen. Maar onze jongste zoon wil geen kattenharen op het bed, dus die heeft de plantenspuit binnen bereik om haar naar de volgende kamer te spuiten.



Uiteindelijk waggelt ze onze slaapkamer binnen om daar eerst links, dan rechts en dan boven mijn hoofd op een stukje van het kussen te gaan slapen. Het is dan drie uur in de nacht. Af en toe jaagt ze wat in de tuin, maar dat is niet haar hobby. De volgende morgen ligt ze uitdagend op d’r rug te wachten op dingen die nooit gaan komen.