Turkije hekelt Pegida-barbecue in Rotterdam

Nieuwe cao Meer geld voor basis­school­le­ra­ren, maar acties nog niet voorbij

21:00 Basisschoolleraren gaan er vanaf het nieuwe schooljaar flink op vooruit. Ze krijgen 2,5 procent loonsverhoging en honderden euro's extra in oktober. Daar komt het extra geld dat het kabinet in het vooruitzicht had gesteld nog bovenop. Het gaat nu in totaal om een bedrag van 340 miljoen euro. Het is het resultaat van langdurige acties, maar die zijn hiermee nog niet afgelopen.