Turkije krijgt op korte termijn ongetwijfeld nog meer conflicten met West-Europese landen

‘Fakkeld­rei­ger’ Kaag wordt lijsttrek­ker Jezus Leeft bij provincia­le verkiezin­gen

Max van den Berg, de man die tot zes maanden cel is veroordeeld omdat hij met een brandende fakkel voor het huis van minister Kaag stond, wil meedoen aan de provinciale verkiezingen in maart. De partij Jezus Leeft heeft hem als lijsttrekker op de kieslijst gezet in de provincie Noord-Holland.

13:18