Turkse aardbevingsprofessor moet gebouwen in Groningen redden

Fastfood van New York Pizza werd geweigerd... Nu komt Dunkin' Donuts

16:16 De verbeten strijd tussen de gemeente Amsterdam en fastfoodketens gaat maar door. New York Pizza werd vorig jaar via de rechter verjaagd uit een pand aan de Ferdinand Bolstraat omdat de gemeente in dat gebied geen fastfoodketens meer wil. Maar nu... wil Dunkin' Donuts erin.