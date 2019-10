Turkse ambassadeur: Jullie hebben nooit geprobeerd ons te begrijpen

Zonder inspanning van de Turkse ambassade in Nederland hadden de confrontaties tussen Koerdische - en Turkse Nederlanders, afgelopen week in Rotterdam, veel erger kunnen uitpakken. De Rotterdamse politie nam vooraf contact op met de Turkse consul in de stad. ,,Ze hoorden dat Turkse jongeren via internet bezig waren elkaar naar dat gebied te krijgen. Wij hebben zoveel mogelijk van die jongeren gebeld voor zover we hun nummers konden achterhalen’’, zegt Saban Disli, de Turkse ambassadeur in Nederland. ,,We hebben hun families gevraagd hun zonen en dochters thuis te houden. Dat heeft geholpen.’’