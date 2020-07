Turkse bruiloft in Winterswijk eindigt in vechtpartij op straat

Video Politie neemt nog eens drie auto's in beslag na dood vermist meisje (14) uit Marken

11:49 De politie heeft gisteravond nog eens drie auto’s in beslag genomen in het onderzoek rondom het 14-jarige meisje dat vermoedelijk door een verkeersongeval om het leven is gekomen. De auto’s zijn aangetroffen in Marken. Gister werd er al een auto in beslag genomen in Uitdam. Met de eigenaren van de voertuigen wordt gepraat.