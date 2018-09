Twaalf maanden cel voor ouders baby Hannah

De ouders van baby Hannah moeten beiden twaalf maanden de cel in, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Dat bepaalde de rechtbank van Den Bosch vandaag. De twee ontvoerden eind februari hun uit huis geplaatste dochter in Eersel.

De rechter vindt dat Kim de L. en Rowan S. evenveel schuld hebben aan de ontvoering.

Daarmee ging de rechter mee in het verhaal van de Officier van Justitie, die twee weken terug tegen beiden ouders 18 maanden cel eiste. Dat ze betrokken waren bij de ontvoering van hun eigen kind, hadden ze beiden al toegegeven. De vraag was vooral: wie was de bedenker van dat plan? De ouders, tussen wie de liefde duidelijk is bekoeld, wezen daarbij naar elkaar. Maar justitie bepleitte eerder al dat Kim de L. en Rowan S. beiden even schuldig zijn aan de ontvoering.

Er was nog wel een verschil: Rowan S. zou bij de ontvoering de pleegmoeder hebben mishandeld. Dat achtte de rechtbank bewezen: ,,Er is geen reden om te twijfelen aan het verhaal van de pleegmoeder over hoe de heer S. haar sloeg."

Amber Alert

Die ontvoering vond plaats op 26 februari in Eersel. Op de parkeerplaats van de supermarkt grepen de ouders hun dan zes maanden oude dochter uit handen van haar pleegmoeder die net boodschappen heeft gedaan. De politie startte onmiddellijk een groot onderzoek en er ging een Amber Alert uit. Uiteindelijk werden Hannah en haar ouders teruggevonden in een vakantiepark net over de grens in Duitsland.

Mishandeling