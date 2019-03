Twee arrestaties in Amsterdam om wapens aanslagen Parijs 2015

De wapens en explosieven zouden door leden van de jihadistische organisatie mogelijk in oktober van dat jaar in Nederland zijn opgehaald. De twee mannen kwamen in beeld door onderzoek van de Franse, Belgische en Nederlandse politie.

De woningen van de verdachten zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op gegevensdragers zoals computers en mobiele telefoons. De hechtenis van een 29-jarige man is vrijdag door de rechter-commissaris verlengd met twee weken. De gezondheid van de andere verdachte laat niet toe dat hij langer wordt vastgehouden. ,,Omdat er geen andere mogelijkheid was, is de man donderdag noodgedwongen in vrijheid gesteld in afwachting van de resultaten van het verdere onderzoek’’, aldus het OM.