Twee arrestaties in Urk na mishandeling verslaggever, politie reageert op kritiek

Powned-verslaggever Mark Baanders stond zondag bij een parkeervak toen een auto met piepende banden op hem afreed en weigerde te stoppen, onder het toeziend oog van de politie. De agent noteerde het nummerbord, maar hield de bestuurder niet meteen aan. Om escalatie te voorkomen, liet hij later weten. Baanders zei niet gewond te zijn geraakt. Hij had alleen last van zijn scheenbeen, door een eerdere mishandeling.

Het Genootschap van Hoofdredacteuren is geschokt door de agressie tegen journalisten. Het Genootschap wil op korte termijn in gesprek met de politie en het Openbaar Ministerie, met name praten over het ‘gebrekkige’ optreden van de politie ter plaatse.

Reactie politie

In een verklaring licht de politie het optreden van de agent toe. ‘Onze collega’s moeten bij ieder incident snel beslissingen nemen. In dit geval is de keuze gemaakt om tussen de journalist en de kerkganger(s) in te gaan staan en de betrokkenen te kalmeren. Met een aanhouding van één of meerdere personen had de situatie kunnen escaleren. Dit had de situatie voor de aanwezige journalisten niet veiliger gemaakt.’

De politie zegt het eigen optreden kritisch te evalueren. ‘Geen enkele situatie is hetzelfde. Wij hebben kennis genomen van het statement van de NVJ en het Genoodschap van Hoofdredacteuren. Graag gaan wij binnenkort met beiden het gesprek aan.’