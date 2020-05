Twee arrestaties na vondst explosief materiaal in flat Groningen

Aanvankelijk concludeerde de politie dat de oven de oorzaak leek en sloot het onderzoek. Nadat er zaterdagmiddag echter informatie binnenkwam dat er explosief materiaal in de flat aanwezig was, startte de politie meteen een onderzoek. Daarbij werden verdachte stoffen in de woning aangetroffen. Daarop is de hulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeroepen, de EOD arriveerde zaterdagavond rond kwart over negen. De betreffende woonflat staat in de wijk Beijum-Oost, in het Noordoosten van de stad Groningen.