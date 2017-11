Twee Deense doggen overleden bij aanrijding op Zuilense Ring

Even na zes uur vanavond ging het mis. Een aanhangwagen met drie honden schoot los van de auto en sloeg een paar keer over de kop. De drie Deense dogs ontsnapten en renden in paniek weg. Ze werden door ander verkeer geraakt. Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij het crematorium Daelwijck.

Training

,,Dit was heel heftig'', aldus chauffeur Wendy. ,,Ze kwamen terug net van een training. Iedereen was enorm aangeslagen. De derde leek geen slagaderlijke bloeding te hebben. Ik heb de honden naar de dierenkliniek op de Uithof gebracht, maar ik ben vrij snel weggegaan. De eigenaren zaten bij mij in de bus, toen de tweede hond overleed.’’

Melding

Chauffeur Wendy had eigenlijk geen dienst, maar ging toch rijden toen de melding binnenkwam. ,,Ik ging op pad voor een aangereden hond, maar dat bleek bij aankomst niet zo te zijn. Die aangereden hond was al dood. Die is in paniek naar de andere kant van de weg geschoten en is daar aangereden. Met de twee gewonde honden zijn we naar de dierenkliniek gegaan. Eén hond redde het niet. Het is heel triest. Het waren nog jonge honden, topfit. Prachtige dieren.’’