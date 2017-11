Twee Deense dogs overleden bij aanrijding op Zuilense Ring

Vingerafdruk in paspoort blijft ongebruikt

19:22 Vingerafdrukken in paspoorten worden nooit gecontroleerd bij het reizen over de grens. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Het is al acht jaar verplicht voor Nederlanders om hun vingerafdruk te registreren in hun paspoort, maar daar wordt niets mee gedaan.