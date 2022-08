Twee doden bij schietpartij in een woning in Roermond

Wat er precies gebeurd is, blijft vooralsnog onduidelijk. De schietpartij deed zich rond 19.00 uur voor in een woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat in de Roermondse wijk de Donderberg. De hulpdiensten rukten met veel materieel uit en er werd een traumahelikopter opgeroepen. De politie zette ook een onderhandelaar in en een arrestatieteam was ter plaatse. Burgemeester Rianne Donders liet zich daar ook informeren.