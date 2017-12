Twee doden en enkele gewonden bij steekincidenten Maastricht

Rechter houdt moordverdachte Sjonny W. langer in de cel

17:48 De 45-jarige Sjonny W., die wordt verdacht van de moord op drie prostituees, blijft langer in de cel. Volgens de rechtbank in Amsterdam is er in de zaken Sabrina Oosterbeek en Mirela Mos voldoende reden hem vast te houden.