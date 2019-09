Twee doden en zwaargewonde bij frontale botsing in Drenthe

VIDEO YouTubers Ties en Govert nog drie dagen de cel in en een boete van 4500 dollar

8:16 YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21) zijn opnieuw opgesloten in de gevangenis van Pahrump, Nevada. De bevriende vloggers moeten nog drie dagen celstraf uitzitten, elk ruim 2000 euro betalen en raken al hun apparatuur kwijt. Dat bepaalde de rechtbank in Beatty, een dorp in de Amerikaanse woestijnstaat Nevada. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen,” zo reageert Granzier.