Twee doden gevonden in woning in Hengelo

Vader (67) 'Ruinerwold' schreef zijn eigen evangelie op internet, verdachte voorgeleid

7:35 De 67-jarige vader die vorige week met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij hoort dan of hij langer moet blijven vastzitten, nadat hij donderdag was aangehouden. Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen.