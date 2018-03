Twee doden gevonden in woning Nieuwe Pekela

'Door moeder naar IS ontvoerde Luca en Aysha zijn in Tsjetsjenië'

13:53 In 2014 werden de 12-jarige Luca en zijn 11-jarige zusje Aysha door hun Tsjetsjeense moeder uit Maastricht ontvoerd naar het IS-kalifaat in Syrië. Naar nu blijkt, zijn de kinderen en hun moeder door de Tsjetsjeense autoriteiten uit een gevangenenkamp in Noord-Syrië gehaald en ondergebracht in hoofdstad Grozny.