Twee duels gestaakt: spelers uitgemaakt voor zwarte piet en roetveegpiet

Het duel tussen Emmen en Jos in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal is bij de stand 1-1 een kwartier voor tijd stilgelegd. Vanaf de tribune werd duidelijk hoorbaar ‘zwarte piet’ geroepen in de richting van de donkere verdediger Richmond Bossman van JOS.

De speler van JOS werd boos en sprong met een aantal teamgenoten over de afrastering richting de boosdoener op de tribune. ,,Daar ontstond wat duw- en trekwerk”, zegt bestuurslid Gerry Hoff van VV Emmen. ,,De jongens waren boos, en terecht. Ze wilden weten wie dat geroepen had.”

Scheidsrechter Spaan besloot vervolgens de wedstrijd stil te leggen. De teams zochten de kleedkamers op. De man die Zwarte Piet riep meldde zich vervolgens bij het bestuur. ,,Hij bood zijn excuses aan en heeft er enorm spijt van", zegt Hoff. ,,Maar we hebben hem wel van het sportpark verwijderd. Daarna hebben wij aan de spelers en het bestuur van JOS onze excuses gemaakt. Dit mag absoluut niet.”

Het incident vond nota bene plaats op de dag dat bij alle wedstrijden een minuut stilte werd gehouden, als signaal tegen racisme. Oók bij Emmen tegen JOS. ,,Wij hebben zelf ook een aantal donkere jongens in onze ploeg", zegt Hoff. ,,Dit past niet bij onze club. De man die het riep zei dat hij een emotionele dag had, er was iets gebeurd in de privésfeer. Hij snapte zelf ook niet hoe hij er bij kwam.”

,,Het is te schandalig voor woorden", zegt Ed Tokkie, wedstrijdsecretaris van JOS Watergraafsmeer. ,,De donkere jongens uit ons team zijn helemaal overstuur. Je hebt altijd wel een paar pokkenlijers rondlopen, maar dat zoiets net vandaag moet gebeuren, na alle commotie: dat is voetbal onwaardig. Overigens heeft Emmen het prima afgehandeld.”

De westrijd werd nog wel uitgevoetbald, maar beide ploegen scoorden niet meer.

Vermanend

Het amateurduel tussen het eerste elftal van Sporting’70 uit Utrecht en het Arnhemse Eldenia is kort voor het eindsignaal gestaakt omdat een donkere, Utrechtse speler door een toeschouwer werd uitgemaakt voor roetveegpiet.

De wedstrijd was bijna afgelopen toen scheidsrechter Mark Ouendag besloot om de wedstrijd te stoppen. Nadat een toeschouwer van Eldenia zich liet gaan tegenover Sporting-speler Everton dos Santos Silva besloot de arbiter op de toeschouwer af te stormen en hem vermanend toe te spreken. Vervolgens beëindigde hij de wedstrijd.

De speler in kwestie kreeg niet goed mee wat er gebeurde. ,,Ik heb het in eerste instantie niet eens gehoord. Een paar minuten later hoorde ik het van een teamgenoot. Het raakt me nauwelijks meer. Het is zeker niet de eerste keer dat dit me overkomt. Ze proberen me uit de wedstrijd te halen, maar ik laat mijn dag er niet door verpesten”, aldus Dos Santos Silva.

Niet normaal

Sporting-voorzitter Willem Muilenburg gruwelt van het incident. ,,Het ergste is misschien nog wel dat hij hieraan gewend is. Dit is toch niet normaal meer?” Ook Eldenia-bestuurslid voetbalzaken Wim Hendriks reageert op het voorval: ,,De trainer en spelers van Eldenia hebben direct excuses aangeboden aan Sporting’70. Wij distantiëren ons van de uitspraken, want dit heeft niks met voetbal te maken. We weten om wie het gaat en morgen komen we met het bestuur samen om te overleggen wat we gaan doen. Tevens geven we zijn naam door aan de KNVB.”

Daan Schippers, woordvoerder van de voetbalbond, zegt dat discriminatie zwaar bestraft wordt door de KNVB. ,,Discriminatie is een uitzonderlijk geval, waar vaak harder tegen opgetreden wordt. Door de actualiteit ligt het zeker onder een vergrootglas, maar ik kan niet zeggen of de bond nu harder optreedt.”