Twee explosies in Rotterdam, geen gewonden

UPDATE Explosief blaast ruit van woning in Rotterdam-West op

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft rond 03.30 uur een explosief de ruit van een woning aan de Zoutziedersstraat in de wijk Spangen in Rotterdam-West opgeblazen. In de vroege ochtend was nog geen verdachte aangehouden, volgens een woordvoerder van de politie.