Twee fietsers overleden bij ernstig ongeval in Limburg

11 december Nasrdin Dchar kreeg vervelende berichten toen hij een foto van zijn kerstboom op Instagram zette, maar hij is zeker niet de enige moslim die in december extra sfeerlicht in huis haalt. Sterker nog, het worden er steeds meer. ,,De kerstboom staat voor gezelligheid.”