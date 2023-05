Twee gebroken benen? Dat is niet genoeg voor deze annuleringsverzekering

Met de vakanties voor de deur wijdt televisieprogramma Radar maandagavond een uitzending aan reisverzekeringen. ,,Veel mensen hebben een doorlopende reis- en annuleringsverzekering en checken daarom niet ieder jaar de polis. Ondertussen passen de verzekeringen wel hun voorwaarden aan zonder consumenten daar op de juiste manier over te informeren’’, zegt Sherien Verkaik van AvroTros, de omroep die Radar uitzendt.

Vooral Aegon maakt het bont. Dat bedrijf paste de polisvoorwaarden van een van hun annuleringsverzekeringen twee jaar geleden zo aan dat bijna geen enkele aandoening of ziekte reden is om te annuleren. Zelfs wie na een auto-ongeluk op de intensive care belandt heeft volgens Aegon geen geldige reden om de reis te annuleren.

Dat overkwam ook Carrie en haar man Ron van Oldenmark. Zij boekten in de winter van 2021 een vakantie. Het land zat nog in een lockdown vanwege corona, maar ze planden toch een vliegreis naar Zuid-Italië voor in september. ,,We boeken nooit vakanties, we gaan altijd gewoon, maar deze keer wel. We boekten tickets naar Zuid-Italië. Maar in de zomer werd Carrie’s man Ron ziek. ,,Neurologische problemen. Hij kon niet meer lopen, nog niet naar de winkel aan de overkant.’’ Hij kwam onder behandeling bij een neuroloog en orthopeed.

Niet ziek genoeg

Maar volgens Aegon was Ron niet ziek genoeg. In de nieuwe polisvoorwaarden van maart 2021 was niet langer ‘ernstige ziekte’ voldoende maar werd precies vermeldt bij welke ernstige ziektes de annuleringsverzekering geldig is: acht ernstige hart- en vaatziekten, een beroerte, kanker of goedaardige hersentumoren. Carrie wist niet wat ze hoorde. ,,Als je twee gebroken benen hebt, of je ligt op de intensive care na een ongeluk dan kun je volgens deze verzekering gewoon op reis.’’

Carrie is vasthoudend van aard, ze spitte de poliswijziging door en dient een klacht in. ,,Aegon reageerde niet inhoudelijk op mijn vragen en toen ben ik naar het Kifid gestapt.’’ Dat klachteninstituut voor de financiële sector maakte korte metten met de manier waarop Aegon de poliswijziging had doorgegeven. Europese regels schrijven voor dat poliswijzigingen duidelijk gecommuniceerd worden en niet pas via het klikken op een paar links en na lang zoeken helder worden. Aegon moest de kosten van de tickets, 475 euro, vergoeden. Carrie is geen klant meer bij Aegon. ,,,Aegon verkoopt een product dat voor de meeste mensen onbruikbaar is. Ze moeten zich echt afvragen of dat wel eerlijk is.’’

Het echtpaar Van Oldenmark is niet alleen. Op klachtenfora staan ook verhalen van mensen met acute blindedarmontsteking of ziekenhuisopname door bloedvergiftiging die geen cent van de reissom terugkregen van Aegon.

Budgetpolis

Verzekeraar Aegon stelt dat de betreffende polis echt een budgetproduct met bijhorend tarief is. ,,Dit is onze basispolis. Onze allrisk reis- en annuleringsverzekering dekt wel alles’’, zegt Annika Heerschop van de verzekeraar. ,,Aegon wijst klanten, zowel bij het aangaan van de verzekering alsook periodiek, op de gekozen dekking.’’ Ook wordt bij aanvang van de vakantieperiodes nog aandacht gevraagd voor de verschillen tussen de basis en allriskpolis. De elf specifieke ziektes en aandoeningen kwamen in de nieuwe polisvoorwaarden om onduidelijkheid over ‘ernstige ziekten’weg te nemen. Heerschop wijst erop dat in het geval van het echtpaar Van Oldenmark sprake is van een schikking, Kifid heeft geen uitspraak gedaan.

De polisvoorwaarden van Aegon mógen op zich wel. Het staat een verzekeraar vrij om te bepalen wanneer je te ziek bent om op reis te gaan. De verzekeraar werd op de vingers getikt en werd opgedragen om te schikken omdat ze de wijziging niet duidelijk genoeg had gecommuniceerd.

,,Aan deze annuleringsverzekering heb je weinig’’, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. ,,We hebben de tien grootste annuleringsverzekeringen in Nederland nagekeken, maar niemand die het doet zoals Aegon. Als ik het voorzichtig uitdruk: dit is een zeer matige verzekering. Een annuleringsverzekering sluit je voor het geval je ziek wordt. Als dat alleen is bij hartziekten of kanker. ,,Bij andere verzekeraars is er ook wel discussie of je wel of niet ziek genoeg bent, maar meestal is dat met een brief van de dokter of specialist wel op te lossen.’’

,,Check nu je polis’’, adviseert zij vakantiegangers. ,,Zie je dat de dekking onvoldoende is, Ga dan op zoek of een andere verzekeraar iets beters biedt. En als je een mail over een poliswijziging krijgt: lees die dan.’’