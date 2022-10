Twee gewonden bij schietpartij in centrum Amsterdam, dader voortvluchtig

met videoOp de Oude Turfmarkt in het centrum van Amsterdam heeft dinsdag kort voor 19.00 uur een schietpartij plaatsgevonden. Twee mensen raakten gewond. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, de dader is nog voortvluchtig.

Een vrouw van de tabakswinkel op de hoek van de Taksteeg hoorde even voor zevenen schoten. Twee donker getinte mannen van eind 20 zouden na het incident zijn weggekomen. Een van de mannen draagt een baseballpet. De politie is op zoek naar deze personen en doet een oproep via Burgernet. Mensen die de mannen zien wordt nadrukkelijk verzocht ze niet zelf te benaderen.

Gewonden

Bij het incident zijn twee mensen gewond geraakt. Een van deze personen is geraakt door een of meerdere kogels en afgevoerd naar het ziekenhuis. De andere persoon is lichtgewond en wordt gehoord door de politie.

Het lijkt geen gerichte actie, zegt een woordvoerder van de politie. ,,We denken dat de dader niet naar het centrum is gekomen om hier iemand neer te schieten. Maar het is nog te vroeg om meer over de aanleiding te kunnen zeggen. Het hangt daar vol met camera’s, dus die beelden onderzoeken we nu ook,” aldus de woordvoerder.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig op het Rokin en de Oudezijds Voorburgwal. Ook is de Taksteeg afgesloten, de metrohalte Rokin is ook afgesloten.

Volledig scherm Politie is ook op de Oudezijds Voorburgwal aanwezig. © Het Parool