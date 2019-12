Twee gewonden doordat Tesla uit de bocht vliegt en in sloot belandt

Eén van de meest gezochte Britse criminelen opgepakt in Haags restaurant

21:11 In een restaurant in Den Haag is de vermoedelijke leider opgepakt van een crimineel netwerk dat zich bezighoudt met wapensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk. De 28-jarige Daniel Burdett uit Liverpool - een van de meest gezochte Britse criminelen - werd al vijf jaar gezocht. Het Britse Nationale Misdaadagentschap (NCA) spreekt van een ‘fantastisch resultaat’.