Twee jongens (15) aangehouden voor beschieten treinen bij Breda

De beschieting van de trein richting Breda zou ongeveer vijf minuten voor aankomst in Breda hebben plaatsgevonden, aldus een reiziger tegen deze site. ,,Dat zei een passagier die in de betreffende coupé zat net tegen mij’’, aldus Niels Wenstedt. Volgens Wenstedt zitten er ook gaatjes in het metaal onder de ruiten. Zelf kreeg hij niets mee van het voorval. ,,De machinist riep om dat de trein vermoedelijk beschoten is, en daarna kwam hij nog het treinstel in om een en ander toe te lichten.’’



Het lijkt erop dat de trein beschoten is met kleine patronen. Of dat erop zou kunnen duiden dat er met een luchtbuks is geschoten, kon de politie niet zeggen. Zaterdag gaat de technische recherche verder onderzoek doen. Het onderzoek langs het spoor had volgens de politiewoordvoerder veel voeten in aarde. “Dit is een serieuze zaak.” Er wordt gezocht naar sporen, maar de politie kon ook niet overal langs het spoor komen.