Twee jongens van 10 en 11 jaar weer terecht in Oisterwijk

Burenruzie in Lelystad: 'Eigenlijk hou ik helemaal niet van heibel'

7:36 Televisierechters Frank Visser en John Reid vullen de ene na de andere uitzending met de ruziënde bewoners van straat Griend 20 in Lelystad. Conny, Tilly, Annie, Fred en Lies staan elkaar naar het leven. Fred: ,,Annie’s zoon zegt dat hij me koud maakt. Niks ervan, want dan heb ik zijn knieschijven al kapotgeslagen met een hamer.’’