Twee mannen gepakt voor aanslag op journalist, justitie verdenkt ze van poging moord

8:04 Sinds de coronacrisis is er sprake van een geboortegolf. Het afgelopen kwartaal werden 43.990 kinderen geboren. Dat is het hoogste aantal in tien jaar tijd. ,,Corona maakt het makkelijker. Je bent toch al thuis aan het werk.’’