Twee mannen opgepakt in zoektocht naar verdwenen Bianca: ‘Zorgen om haar veiligheid’

3 weken vermistDe politie heeft gistermiddag in een woning in het Brabantse Zundert twee mannen aangehouden die mogelijk meer weten over de vermissing van de 15-jarige Bianca Abageru. Zij raakte op 16 augustus rond 18.45 uur vermist in het Brabantse Ossendrecht en is nog steeds niet terecht.

De mannen worden verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het wettig gesteld gezag, zo omschrijft een woordvoerster van de politie. De leeftijden en woonplaatsen van de verdachten zijn niet bekendgemaakt.

Instelling

Bianca is voor het laatst gezien op de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan in Ossendrecht. Ze verbleef daar in instelling Via Almata voor JeugdzorgPlus. Dat is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongens en meisjes die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. ‘Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving’, valt te lezen op de website.

Een woordvoerster van de instelling kan vanwege de privacy niet inhoudelijk op de zaak ingaan. ,,De politie is de belangrijkste informatiebron”, laat ze weten. ,,Ik kan alleen in zijn algemeenheid reageren dat we ons altijd zorgen maken als iemand bij ons vermist is.” De instelling was niet op de hoogte van de arrestaties.

‘Altijd vriendelijk’

Een vriendin van Bianca zegt haar van het Zuidwesthoekcollege in Ossendrecht te kennen, een school voor Mavo en voorbereidend MBO. ,,Bianca is echt altijd vriendelijk. Je krijgt niet zo snel ruzie met haar, het is geen ruziemaakster. Inmiddels zit ze hier niet meer op school, maar ik denk nog dagelijks aan haar”, vertelt de vriendin tegen deze site.

De 15-jarige Bianca is volgens de politie te herkennen aan haar donkerbruine haar, bruine ogen, zwarte broek met wijde pijpen tot over de enkel, beige shirt met knalroze tekst, witte Nike-gympen, zwarte donsjas en klein schoudertasje.

Bezorgd

Omdat de tiener al meer dan drie weken verdwenen is, werd de status van de vermissing vorige week verhoogd naar ‘urgent’. De Brabantse politie maakt zich grote zorgen om haar veiligheid, bevestigt een woordvoerder.

,,Het gaat hier om een minderjarig meisje van wie al een paar weken onduidelijk is waar ze is. Natuurlijk zijn daar zorgen over, bij ons en bij haar naasten.”

