Twee mannen zwaargewond bij schietpartij in Amsterdam, een aanhouding verricht

In het Gooi Bij Philip thuis kon het flink tekeer gaan: ‘Vader duwde me door glazen deur’

Er waren sikivakanties, tennislessen en er stonden scooters voor de deur, maar zijn vader duwde hem ook door een glazen douchedeur. Na veertien jaar is het boek af dat Philip Huff (37) schreef over zijn gewelddadige jeugd in het Gooi: Wat je van bloed weet. ‘Ik heb mijn ouders 37 jaar lang de hand boven het hoofd gehouden.’

19:01