Twee orkanen nemen nu Mexico onder vuur

Rechtbank: Everink maakte misbruik van gokverslaving Mark de J.

15:32 Koen Everink had nooit tienduizenden euro's aan Mark de J. mogen uitlenen. Everink wist namelijk dat De J. zwaar gokverslaafd was en had daarom geen leningscontracten met De J. mogen afsluiten. De rechtbank in Utrecht heeft daarom besloten dat twee leningsovereenkomsten tussen Everink en De J. niet meer bestaan.